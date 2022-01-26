為幫助經濟弱勢家庭，中國醫藥大學暨醫療體系董事長蔡長海秉持「取之社會、用之社會」的回饋理念，長期投入公益服務，關懷弱勢群體，26日特與台灣世界展望會合作，藉由「紅包傳愛~平安、健康過好年」活動，為弱勢家庭兒少募集紅包，幫助孩童安穩就學、健康成長，及提供遭遇急難的特殊狀況家庭，獲得適時扶助。

農曆新年將至，當大家開心團圓、溫馨相聚的同時，經濟弱勢家庭正面臨收入不穩定，家庭生計陷入困境而煩惱。近年來，COVID-19疫情蔓延，台灣經濟也遭受嚴重衝擊，重要民生物資漲幅屢創新高，讓經濟弱勢家庭面臨的困境雪上加霜。

活動當天，中國設醫管弦樂團及合唱團，演出「送你這對翅膀」及「小小世界真美妙」，透過歌曲鼓舞現場的學童。自立個案全世煌，亦帶來一首自創的歌曲：「Just let it go」，他從小父母雙亡，和妹妹相依為命，直到透過台灣世界展望會的善心人士資助他，給他莫大的動力，如今也憑一己之力幫助他人，讓良善的正能量源源不絕的循環。

中國附醫也號召關心兒童及弱勢家庭議題的企業共同付出行動，中部愛互聯伙伴-由鉅建設林增連慈善基金會，贊助學童紅包及年菜；老虎城購物中心提供孩童餐點及看電影，為孩子帶來歡樂。

中國附醫院長周德陽表示，去年，我們與台灣世界展望會舉辦紅包傳愛活動，在同年7月疫情趨緩時，也防疫送愛不打烊，捐贈了1500公斤的白米、30台筆電及生活物資；之後更持續投入學童課後輔導據點的服務，協助建置電腦教室，提供孩子好的學習環境。

今年，過年在即，中國附醫率先捐款30萬元及捐助弱勢家庭1000個年菜，幫助台中偏鄉地區突遭急難、意外及疾病等衝擊的弱勢家庭基本生活扶助、協助醫療補助，陪伴他們度過難關。孩子是國家未來的主人翁，未來也將投注更多的力量，幫助孩子們平安健康成長、實踐夢想，完成自己的心願，迎向美好的未來。

中區健保局組長李純馥指出，這兩年受COVID-19疫情影響，各行各業都很辛苦，弱勢族群可能面臨裁員、減薪及無薪假等情況，讓本來收入較低的弱勢族群，受到衝擊更為顯著。為協助經濟弱勢民眾獲得健保完善的醫療照顧，健保局設立愛心專戶，期望能幫助更多需要幫助的民眾，以保障弱勢族群的就醫權益。

林增連慈善基金會董事長林嘉琪，一向依循父親愛的足跡，為別人多想一點、多留一步餘地，延續林增連先生樂善好施的精神，響應台灣世界展望會活動，此次與中國附醫共同發起及捐助，呼籲大家一同踏上傳愛之路，幫助國內經濟弱勢孩子安心過好年，朝向夢想、展翅飛翔。 老虎城購物中心董事長賴信雄，一得知偏鄉孩子想要看電影的盼望，二話不說，馬上付出公益行動，當日招待孩子們來老虎城購物中心包場用餐，及TIGER CITY威秀影城包廳，讓孩子們快樂地看場電影，提前歡度新年。

賴信雄說，電影能引起共鳴，透過畫面或情節，除為孩子帶來歡樂外，也可能是孩子正關心或憂慮的事情，孩子的情緒可以在觀影中被撫慰、被理解，成為度過困境的力量，陪孩子夢想起飛。

長佳智能董事長陳明豐強調，很開心今年能再次參與紅包傳愛活動，此次也投入數位學習資源，以減少城鄉造成學習的落差，更期盼藉由本次活動，集結眾人祝福與力量邁向新的年度，讓台灣更多的孩童實現他們的新年新希望，平安、健康、快樂的成長。

台灣世界展望會市場行銷處長邱思芸認為，除近幾個月的物價翻漲，Omicron病毒的不確定性，也加深弱勢家庭的經濟隱憂。目前在全國所服務兒少家庭中，至少超過3200戶有特況、急難等需求，當中多數屬於未符合低收、中低收入戶資格而更難取得社會資源的弱勢邊緣戶。

新春期間，台灣世界展望會透過募集「紅包傳愛」平安紅包，為有需要的家庭提供特況扶助、醫療補助及災害救助，幫助弱勢家庭填補經濟缺口、安心過好年。