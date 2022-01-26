斗六圓環第二代水舞廣場修繕完工，這2天進行測試，新增的水幕可以投影，效果十分浪漫。（周麗蘭攝）

斗六圓環水舞設施故障停用15年，縣府工務處去年10月動工拉皮完工，除恢復水舞表演，還多了光雕投影的水幕，這兩天進行夜間測試，用路人驚豔圍觀，還數度引起機車小追撞，未來將於每天早上9點到晚上10點整點演出。

耗時3個月的斗六圓環水舞整修工程日前完工，6面鋼門裝置藝術煥然一新，頂部新加裝水幕功能，整體看起來更華麗，周遭環境換上新鋪面，施工單位前天開始測試水舞、光雕搭配音樂節奏，讓它有完美的展現。

工務處長汪令堯表示，水舞目前有4首歌搭配，「我的雲林」、「雲林上場」以及2首付費的編曲，預計每日早上9點至晚上10點都有音樂水舞，晚上6點到10點另有光雕秀。

汪令堯說，音樂水舞燈光秀慢慢調整才能完全合拍，例如重音時水柱高，中低音時溫柔浪漫，這2天測試摸索，工程師都摸索到天亮。

斗六圓環有六條馬路匯集，是斗六市的重要地標與交通樞紐，2001年前縣長張榮味將原公園廣場改建為水舞廣場，因長年使用故障頻傳，隨後因維護不易而停擺多年。

雲林縣府去年自籌3793萬多元打造新水舞廣場，並導入新的營運與維護管理方針，以達到長久經營的目標。

工務處表示，水舞設計邀請台灣知名聲光設計專家謝明勳擔任藝術總監，融合文化、創意與科技為斗六圓環打造專屬水舞秀。