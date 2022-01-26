在新竹市開設富盟康泰公司的男子徐姓男子和妻子楊女，利用同濟會活動機會，詐稱有管道可以在英國倫敦碳權交易所投資碳權，投資碳權每月可獲取高額紅利，共詐騙上百名被害人投資，不法所得高達上億元，新竹地檢署依詐欺罪和違反銀行法提起公訴，並請法院從重量刑。

檢方指出，徐鉅裁見國際間追求碳中和、投資綠能的趨勢，認為有利可圖，2019年起對外訛稱他曾在德國經濟研究院念書，並曾在新加坡的銀行擔任外匯操盤室主席，有管道可以在英國倫敦碳權交易所投資碳權，投資碳權可以每月獲取高額紅利，招攬被害投資。

徐男和楊女和在新竹市的虫司和高雄市左營區等營運地點，招攬20位被害人做「碳權短期定量投資」等，每單位10萬元，投資期間3個月、6個月、9個月或12個月，保證期滿返還本金，或以舊約換新約方式續約投資，並約定給付與本金顯不相當的紅利，共作得3720萬元。

徐男和楊女並聘請洪姓等7名業務人員經銷「碳權短期定量投資」方案，共有78位被害人被詐6160萬元、美金16萬8000元、人民幣22萬元。

2020年7月下旬，徐男的公司無法依約給付利潤分紅各投資人，竟佯稱英國倫敦碳權交易所負責人貝克因感染新冠肺炎過世，無法處理碳權投資等各種虛偽不實理由拖延應給付利潤，終至避不見面，被害人始知受騙。

檢方在2020年8月間接獲被害人後，到徐男和楊女住所及公司等5處進行搜索，扣得碳權投資招攬資料、合約、碳權憑證、碳權協會會員證書、投資人名單、現金66萬9600元、泰幣6萬450元、美金2萬789元，聲請羈押禁見楊女獲准，徐男因病而予以交保5萬元，並扣押楊女名下房地產共4037萬2千元。

檢方核被告徐男和楊女犯詐欺取財、銀行法「非銀行而經營收受存款業務達新臺幣1億元以上罪嫌」。洪姓等業務人員違法銀行法「非銀行而經營收受存款業務罪嫌」。

檢察官審酌案情後，認為被告徐男、楊女訛稱投資碳權可獲高額利潤，詐取金額逾1億元，具體妨害國內金融秩序及經濟安定，犯罪後仍避重就輕，迄今未能償還被害人受騙款項等情，請法院從重量刑。

洪姓等7名業務人員事後均坦認，並積極配合偵查提供相關事證，請法院予以量處適當之刑。