國民黨在公投、立委補選、罷昶案投票三連敗，《美麗島電子報》24日公布民調，民眾對國民黨好感度僅22.7％，創下16年來的次低，反感度則增加4.9個百分點達63%，是16年新高。對此，國民黨前青年部主任陳冠安直言，藍營基層瀰漫著一股「投票沒用」的氛圍，年底選舉將可能迎來藍營史上最低的投票率。

陳冠安26日在臉書發文談及近日公布的政黨民調的看法，他表示，國民黨如何才能擺脫低潮？有聽到許多人說，必須要找回中間和年輕選民的心，包括自己此前也多次撰文呼應。但必須說，看完這次的民調，他個人認為當前國民黨的首要之重，反而應該要先從「找回泛藍支持者的認同開始」。

陳冠安指出，比起青年好感度15.9%、中間選民好感度20.5%，他更憂心泛藍好感度僅59.1%、反感度32.9%的危機；對比民進黨之於泛綠支持者，不只好感度高達83.9%，反感度更僅9.9%，就知道，這波選戰失利，已經傷到藍營的基本盤。

「先泛藍再中間才是解方！」陳冠安坦言，2020年大敗，國民黨支持率掉到歷史最低的12%。當時其實就設定先泛藍後中間的戰略。我們大概用一年的時間，在江啟臣前主席和許多黨內前輩們一步一腳印，拚議題、衝街頭的努力之下，才找回泛藍選民的認同，將支持率衝回2成基本盤。而當民進黨因防疫失當支持率下滑時，去年5月，國民黨更創下選後奇蹟，藍綠差距從30%追到只剩2%。

陳冠安強調，以政治光譜來看，連藍營選民都顧不好，真的別奢想年輕、中間選民。千萬不能以為泛藍支持者一定會含淚投票，從過去的經驗來看，相對泛綠支持者，藍營其實更容易賭爛政黨表現而選擇不投票。更別忘記這次選舉，許多選區有民眾黨這個選項。

陳冠安續指，如何找回支持者的認同，是全黨上下的事，沒有人可以置身事外。這也是為何國民黨台北市議員羅智強，當前的「希望公車」，會有超過百位黨公職人員響應的緣故。老實說，用公車宣傳，並不是大事、新鮮事，但卻能讓泛藍支持者看到，仍然有人不畏逆風、戰鬥到底的精神。

但作為藍營基層，陳冠安認為，他還是必須提醒，公投補選失利之後，藍營社群裡蔓延空前的政治冷感，許多支持者都認為投票已然沒用。倘若沒有更多的羅智強挺身而出，年底選舉，將可能迎來藍營史上最低的投票率。因為基本盤比綠營小，投票率再比綠營低，選舉結果如何，一目了然。