71歲資深藝人蔡頭（蔡斯文）去（2021）年11月29日傳出肝癌末期住院治療，當時還能親接電話證實，今（26）日卻爆出他早在去年12月底病逝，而他的好友白冰冰被問及逝世消息，也透過助理表示「一無所悉」；蔡頭憾事曝光後，有網友挖出昔日他還上節目洩天機，儘管讓全場超尷尬，逗趣形象仍深植人心，紛紛感嘆「以前特別喜歡他」。

蔡頭在去年11月因肝癌末期住院，也親自接電話證實，但一度生氣地表示，如果有事情會開記者會，強調希望不要被打擾，能夠好好治療；當時蔡頭的好友白冰冰被問及此事，就曾隔空替他加油打氣，「從他少不經事到成了舞蹈老師，還成立『紅頂藝人』，但後來一連串的不景氣，紅頂藝人沒落，有陣子罹患幽閉恐懼症，還曾經為此住院」。

而今（26）日驚傳蔡頭早已在去年12月底不敵病魔逝世，消息曝光後，令網友一陣譁然，有人更挖出當年他上《康熙來了》表示自己能看前世，洩天機講出小S前世是韋小寶、蔡康永前世是慈禧，讓現場一度尷尬得很好笑；但許多人看完都反倒是都被圈粉，樂得直呼「他帶紅頂藝人來的那集真是精采無比」、「現在真的很少藝人能像這些前輩一樣可愛」、「真的是太好笑，康永哥拍桌子笑」、「他是用生命在搞笑」、「特別喜歡他」。

蔡頭最早是《豬哥亮俱樂部》第一代主持人，是紅極一時的秀場天王，後來和林宗賢、白冰冰主持綜藝節目《連環泡》，跟白冰冰也成為幾十年好友，之後創辦的紅頂藝人更創下亮眼成績；無奈在921地震後，表演場館倒塌，蔡頭事業也開始走下波，罹患憂鬱症後，也減少在螢幕前曝光，連紅頂藝人也交給學生管理。