美國頂級航母「福特」號（USS Gerald R. Ford，CVN-78）完成全艦衝擊測試

美國頂級航母「福特」號（USS Gerald R. Ford，CVN-78）今秋將準備好部署，而海軍官員說，它將擁有一切所需的備件。直到去年秋天，美國海軍還不得不拆取姊妹艦「甘迺迪」號（USS John F. Kennedy，CVN-79）上的零組件，以供它使用。

據《防務新聞》（Defense News）26日報導，航母專案執行官道尼（James Downey）說，「福特」號去年6月開始接受全艦衝擊測試（Full Ship Shock Trials，FSSTs），8月完成相關測試後，便展開了維修期。而在維修期間，它在衝擊測試中所受的小傷將完成修復，並將趁今秋部署前，裝好所有剩餘的設施，或進行必要的升級。

然而，由於供應系統中缺乏足夠的零組件，美國海軍維吉尼亞州紐波特紐斯船廠（Newport News Shipbuilding）必須挪用部分預定用來打造「甘迺迪」號的零組件，好讓「福特」號得以完成。

而美國海軍發言人杜斯（Clay Doss）說，挪用的包括用於武器升降機的硬體監視器介面（HMI）螢幕，還有用於全艦各系統的馬達控制器、電力供應器、小型幫浦，限制開關和制動閥等。

當道尼被問及，在「福特」號部署前，是否獲得所有必要的備件時，他表示問題已徹底解決。此外，他強調，新艦的首艦面臨零組件問題很正常，有些系統運行起來不如構想的那麼好，還有些對艦上人員來說，則有學習曲線，需要花時間掌握。道尼說，美國海軍正在向廠商訂購更多零組件。