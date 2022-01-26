雙車視角曝光！女誤信導航逆向 撞飛重機男摔10層高慘死

女駕駛25日晚間用導航開車逆向上環東大道，撞飛迎面的重機騎士，騎士從10層樓高道路摔落，四肢變形慘死，恐怖影片瘋傳，網友討論起「道路規劃」和「駕駛問題」何者問題較大，不少人認為台灣地小人稠，部分道路確實設計不良，但多數仍為駕駛問題，貪圖方便又不遵守法規，才造成違停嚴重、擅闖號誌等事件。

台北市環東大道25日晚間近23時發生一起嚴重的死亡車禍，伍姓女子載著家人到台北遊玩，回程時誤信導航切到逆向車道行駛，經過一處彎道時，遇上對向劉姓男子騎重機迎面衝來導致正面撞上，劉男被撞飛後摔落10層樓高地面，四肢嚴重變形不治，雙方的行車影像曝光後，警方也將伍女移送法辦。

網友討論起「道路規劃」和「駕駛問題」何者問題較大，不少人認為台灣地小人稠，部分道路確實設計不良，但多數仍為駕駛問題，貪圖方便又不遵守法規。（翻攝自PTT）

事發影片在網路上瘋傳，多數網友砲轟女駕駛逆向讓無辜年經生命慘死，PTT也有網友發文認為車禍不外乎2大原因「道路規劃」和「駕駛問題」，台灣車禍頻傳主因是哪項問題較大？其他網友留言「地小人多加上華人天性自私隨便」、「太擠，機車密度太高」、「八成是駕駛問題, 兩成是道路規劃問題」、「道路規劃太差，造成駕駛問題」、「政府監管不周啊，一堆臨停沒人管」、「道路規劃、警察放任、駕照制度都是問題」、「道路規劃先不談，酒駕總是人的問題了吧」。

網友討論起「道路規劃」和「駕駛問題」何者問題較大，不少人認為台灣地小人稠，部分道路確實設計不良，但多數仍為駕駛問題，貪圖方便又不遵守法規。（翻攝自PTT）

回顧此恐怖車禍，女駕駛發現逆向後認為無法掉頭，只好慢速行駛，監視器畫面可以看出經過一處彎道時，重機快速迎面駛來，在毫無反應時間下對撞，騎士當場遭撞飛，摔下到一旁10層樓高的道路。而重機視角也可看出，當時環東大道上車輛很少，視野清楚，但經過一處轉彎時，只見刺眼的車燈一閃，雙方就撞上。