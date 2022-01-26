台中市研考會統計，去年民眾來電諮詢新冠肺炎疫情相關陳情計8058件，諮詢共6萬623件。（盧金足攝）

農曆春節即將到來，台中市1999市民專線不打烊，陪伴民眾安心過好年！（盧金足攝）

農曆春節即將到來，台中市1999市民專線不打烊，陪伴民眾安心過好年！為體恤全年無休、堅守崗位的話務同仁，副市長陳子敬26日在研考會主委吳皇昇陪同下，到1999話務中心發送春節紅包，向話務人員加油打氣，感謝話務人員24小時把關市政、回應民意。

陳子敬說，話務中心相當辛苦，每天電話數量非常多，除了要第一線幫忙處理各種疑難雜症，可能也需要面對較不理性的通話內容，且春節期間還要輪班，他代表市長盧秀燕感謝話務中心同仁的辛勞，並祝福新年愉快、虎年行大運、福虎生豐。

春節將至，加上國內新冠肺炎疫情升溫，撥打1999諮詢施打疫苗政策的電話聲此起彼落，陳子敬肯定1999站在市府第一線為民服務，並與各局處攜手把關市政、致力回應民意、提升市府服務品質。

他也勉勵話務人員用溫暖熱情的專業服務讓台中成為更友善、更宜居的新好城市。現場好幾位話務人員紛紛表示，因為疫情電話量暴增，感謝陳副市長體恤同仁辛勞，很開心過年前收到勉勵及祝福。

研考會主委吳皇昇表示，1999身為市政雷達，是市府與民眾間溝通的橋梁，自2009年成立至今，累計通話量逾1509萬通，1999「除了滿足需求，更要超越期待」，2019年起更擴大諮詢服務範圍，查詢電話、規畫公車路線、諮詢項目不限市政服務。

另因應新冠肺炎疫情，1999也提供民眾各項即時防疫及災害應變資訊線上服務，經統計去年民眾來電諮詢新冠肺炎疫情相關的陳情計8058件，諮詢共6萬623件，不僅獲得去年市府廉能透明獎的殊榮，話務服務滿意度98.99％也達到新高，顯示民眾對使用1999有信心，服務品質值得肯定。

吳皇昇強調，春節年假期間各項市政服務不打烊，1999整合各局處服務項目與政策資訊，另因應新冠肺炎疫情，市府各項防疫作為也持續進行不鬆懈，提醒市民朋友在春節期間多加留意自身防疫及保暖工作，遵守防疫規定。