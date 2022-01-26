桃園市龍潭區中興路附近住戶，近一個月來頻繁遇到停水問題，導致日常生活不便，原因起於當地執行的自來水老舊水管抽換工程，因管線複雜，施工人員得邊挖邊測試切換管線，工程目前告一段落，相關路段也進行路面刨除加封，在農曆新年前還給住戶正常用水及用路人平整的道路。

桃園市議員徐玉樹指出，中興路為連結龍潭、大溪的主要幹道，尖峰時段車流眾多，他積極爭取設置分隔島及電纜地下化，目前分隔島工程已施作完畢，電纜地下化工程分兩階段執行，陸續完成相關管線布設，工程預計今年6月收尾完工。

另外，考量當地自來水管線已超過30年未更新，為避免道路不斷開挖，這次也連帶執行自來水管線更新工程，雙號門牌側工程要新設自來管線切換，因管線錯綜複雜，過程中工程人員只能邊挖邊測試，導致近一個月來鄰近住戶在白天頻繁遇到停水，甚至因此燒壞住家水塔馬達，累積民眾許多怨言。

徐玉樹指出，中興路雙號門牌側自來水管線工程近日已經更新完成全數測試完畢，完工後不會再遇到因水管老舊而爆管的問題。另外，25、26日晚間民豐路至成功路段柏油路會全數刨除加封，還給民眾平整安全的用路環境。