非蘋智慧型手機品牌廠擴大採用VC(散熱板)，且伺服器/商務NB/顯卡等產品線成為各大品牌廠主力供應商，讓雙鴻(3324)今年業績看好，雙鴻表示，今年業績可望再創歷年新高，法人預估，雙鴻今年每股盈餘可望上看18元，目標價上調至270元，雙鴻今天在外資及投信大買下股價逆勢收高。

受惠於商務NB/顯卡/伺服器/資料庫中心/AI人工智慧等各項應用需求強勁，且漲價效益顯現，雙鴻2021年12月合併營收達15.05億元，月增1.75%，年增19%，連兩個月創下單月歷史新高，累計2021年第4季合併營收41.92億元，季增13.17%，年增15.7%，創下單季歷史新高，累計2021年合併營收為142.46億元，創下歷史新高。

展望今年，雙鴻最大成長動能來自於伺服器，除原有Meta與Amazon訂單，Whitley平台亦增加HP及Dell訂單，由於Whitley平台ASP較上一代增加20%，且2022年Intel Eagle Stream、AMD Genoa接續推出，Eagle Stream會有部分導入液冷散熱，法人預估，雙鴻2022年伺服器業務可望年增35%到40%。

在智慧型手機VC部分，去年表現不佳的VC可望因今年韓系與陸系手機品牌擴大採用，稼動率及業績均可望較去年明顯提升，為公司營運添動能。

由於目前客戶訂單強勁，雙鴻預估，今年第1季營運有望挑戰歷年同期新高。

雙鴻表示，公司整體營運進入新成長期，今年不僅營收可望較去年成長，毛利率及獲利因漲價及產品組合優化，可望較去年大躍進，再創歷年新高，法人預估，雙鴻今年每股盈餘可望上看18元。

雙鴻今年業績看俏，且本益比低於散熱廠平均本益比，法人也調高雙鴻目標價至270元，今天外資及投信同步大買雙鴻，激勵雙鴻股價逆勢收高，盤中更一度亮燈漲停。