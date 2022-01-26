資深藝人「蔡頭」蔡斯文去年11底傳罹患肝癌，今爆出消息，他早在12月底已經病逝，享壽71歲。回顧蔡頭一生對演藝圈的貢獻，最大成就便是創辦反串表演團體「紅頂藝人」，開創「男人反串女人」的表演方式，在當年轟動一時。

當時蔡頭是一代秀場天王，紅頂藝人從1994年開始培訓，隔年在林森北表演後稱霸秀場，不僅受到國人愛戴，連日本觀光客來台都指定要觀賞「紅頂藝人」，這幾個字也成為反串代名詞。

然而一場921大地震讓表演場館倒塌，事業逐漸走下坡，蔡頭甚至為此賣掉7棟房子，最終賠了1.7億元，更因為旗下紅頂藝人成為第三性公關，傳出行為觸法，忙得焦頭爛額，只能淡出演藝圈，甚至還一度罹患憂鬱症，2006年蔡頭在西門町另起爐灶，卻因為經營不善，不到3個月就倒閉。

經營紅頂藝人的這段期間，蔡頭的弟弟蔡思聰也一路陪伴他度過風風雨雨，沒想到近年來蔡頭卻傳出身體出現狀況，儘管他一向注重身體養生，卻在去年發現罹患肝癌，如今噩耗曝光，也讓不少人錯愕又悲傷。

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蔡頭驚傳肝癌末期病逝享壽71歲 去年底住院1個月前離世
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