過年，是華人社會最重要的節日，全家人圍爐團聚，犒賞自己一年來的辛勞，但每天都吃美食大餐，不只容易造成消化不良，還會使身體負擔囤積，所以民眾須注意飲食八分飽並補充蔬果幫助消化。

蔬果中的「酵素」有益消化代謝，是幫助各種化學反應的催化劑，能夠加速化學反應進行。酵素的發現，起源於18世紀歐洲的科學革命，人們開始對人體消化代謝的機制產生好奇，從動植物身上進行消化研究。終於在19世紀，德國科學家首次提出酵素的概念，也在後續的生物研究中，發現並提煉更多不同功能的酵素應用在生活中。

超級站嚴選新鮮蔬果精華，以木瓜酵素及鳳梨酵素搭配幫助蛋白質消化酵素、乳糖消化酵素、脂肪消化酵素、澱粉消化酵素、纖維消化酵素等人體五大酵素協助消化，加強營養吸收，並搭配益生菌、水溶性幾丁聚醣、麻芛、綠茶萃取物等複方打造蔬果酵素清暢膠囊，活化代謝機能，疏通消化道路，防油解膩，減輕體內負擔。(賴韻如/台北報導)

蔬果酵素有助消化代謝，調節身體機能。現在註冊超級站新會員還能獲得一百元折扣。(圖／超級站提供)

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蔬果酵素清暢膠囊

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