受惠於近期北部地區降雨，北區水資源局所轄石門及寶二水庫蓄水量均上升，目前整體水情相對歴年為佳，可在春節期間為民眾提供穩定水源。另中庄調整池景觀平台亦將於年節期間開放，提供民眾新年好去處，讓大家過一個好年。

北水局統計截至本年1月26日11時止，石門水庫蓄水量約1.98億噸，蓄水率達96.6％，相較近10年同期平均蓄水量多3100萬噸。另寶山及寶二水庫系統蓄水量約2770萬噸，蓄水率約75.9％，此蓄水量與近10年同期平均相當。依現況水情分析，桃園及新竹地區春節期間可正常供水，且預估至6月底可維持供水穏定，惟因進入枯水期水情變化大，仍呼籲大家節約用水，以利良好水情持續維持。

另中庄調整池景觀平台為熱門春節去處，北水局再2月1日至4日春節期間再次開放，時段為9點半至11點半及下午2點至4點半，民眾可排隊免費進入，北水局屆時會安排人員服務及管制，歡迎民眾在做好防疫同時，也能多進行戶外活動提升免疫力。