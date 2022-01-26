新竹市長林智堅精選40家竹市美食，頒贈「年年有餘」裱框春聯做為認證，有如在地版米其林指南。（陳育賢攝）

「年年有餘」裱框春聯，新竹市長林智堅認證在地美食！年節將近，林智堅特別精選40家竹市美食，頒贈在地藝術家姚植傑手繪「年年有餘」裱框春聯做為認證，有如在地版米其林指南，林智堅也邀民眾尋出隱身巷弄的美食店。

市長林智堅今天造訪學生時代最常吃的早餐店，即是1990年即開業、位於林森路的上林美而美，老闆分享，林智堅最愛的是「雞腿蛋堡」，以整隻雞腿煎烤而成，鎖住雞肉精華，有別於一般傳統香雞排，吃起來鮮嫩多汁，最適合在早晨吃美食、開啟美好的一天。

另還有添加洋蔥、小黃瓜增加口感的「總匯三明治」，與選用新竹在地肉鬆、抹美乃滋與小黃瓜的傳統「肉鬆三明治」，都是當年林智堅的早餐選項。

林智堅表示，他推薦的40家新竹在地美食，包括上林美而美、眷村龐、直達咖啡、西市汕頭館、揭家牛肉麵、宏禧鐵板燒等，從早餐、午餐、下午茶、晚餐、消夜、傳統早餐、眷村美食、火鍋、牛排等各種類型應有盡有。

這些店家不只是新竹在地老店，更是他從小吃到大的愛店，有的隱身巷弄、市場，有的是大家都熟悉的名店，盼提供到訪新竹的旅客或不知道的新竹人更多選擇。

他也分享位於市府周邊的眷村龐，這家早餐店是他3個孩子特別喜愛的早餐店；直達咖啡是竹科人的咖啡好朋友，許多嗜喝咖啡的朋友都在這邊買豆子、學習咖啡知識，他最愛的單品是衣索比亞耶加日曬豆；西市汕頭館則有獨特的自製老牌沙茶醬，口訣是「肉不離筷 、鍋底3秒」，就能吃到最鮮甜的牛肉汁與口感。

林智堅說，要特別感謝這些店家在他上任這7年來給予的協助，包括市政工作的推動，如步行城市退縮騎樓、環保商圈推動、市場整建，市府舉辦大型活動如台灣設計展、新竹光臨藝術節期間，協助推廣觀光、擔任友善店家服務旅客；疫情以來也積極配合防疫工作，讓每位客人都吃得安心、開心。

為感謝這40家在地美食，市府特別邀請設計今年賀歲春聯的在地藝術家姚植傑，親筆手繪40幅特製版「幸福豐年、年年有餘」春聯，並贈送店家，只要民眾到訪、看到此幅春聯，就知道這是市長掛保證的美食愛店，盼將新竹在地美食推廣給更多人。

而設計「幸福豐年、年年有餘」春聯的姚植傑則指出，台語的「有魚」與作品中的5條魚相呼應，大大小小不同魚種的魚更象徵各行各業大錢都收入囊中，魚下方的底紋則象徵漁網把錢財一網打盡，最下方的「福」字字特別用篆刻方式陰陽呈現，象徵福倒了（福到了），盼在新的一年給予店家滿滿的祝福。