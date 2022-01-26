新冠肺炎侵擾全球逾兩年，各國邊境嚴管的狀況下，觀光產業首當其衝。交通部觀光局公布最新統計數字，2021年來台旅客僅有14萬人次，連續2年下滑近9成，並寫半世紀來新低。觀光局官員坦言，尤其是2021年五月本土疫情爆發時，因為對疫情管控嚴謹，來台旅客數量急速下降。

觀光局觀光統計資料庫顯示，2021年來台遊客以新南向國家來台最多，占比49％，歐美港澳合計占3成，其餘大陸及日本則各有9％、7％。其中依照旅客填寫入境登記表（A卡）所的內容統計，以業務為多，依序為求學、探親、醫療。至於因疫情重挫的「觀光」一類僅有156人次。

為因應2022年春節返台人潮，指揮中心春節檢疫措施從2021年12月14日到2022年2月14日啟動春節檢疫專案。觀光局原先預期12月會出現一波返鄉人潮，但12月入境旅客卻未破萬，僅有9992人次，相較2020年同期減少55％，也較11月下挫26％。