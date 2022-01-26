歲末年終是個分享愛與溫暖的季節！嘉磐慈善基金會從服務中看見需求，得知疫情期間，弱勢孩童家庭經濟收入銳減，沒有能力更換保暖冬衣，因此發起「二手惜物．雙手傳愛」二手（新）衣募捐慈善行動，串連全台大募集，一共募集超過5000件二手新衣，讓弱勢孩童們暖身又暖心！

適逢農曆年關將近，嘉磐慈善基金會不僅將孩子的作品製作成有故事的紅包袋，同時捐出1000份年菜、太陽餅＆鳳梨酥等新春伴手禮，以及100床保暖棉被給基金會在全台資助的偏鄉家庭，讓弱勢孩童溫馨過好年。

此外，嘉磐慈善基金會公益課輔平台，為了實踐為孩子創造舞台的承諾，今年將「小小畢卡索」創意繪畫競賽的優勝作品，設計成獨一無二的限量桌曆和紅包袋，將善行公益轉化成文創作品，讓孩子們的創作有機會被更多人看見。

嘉磐建築團隊．嘉磐慈善基金會特助魏榕廷表示，紅包袋在傳統家庭裡，擁有美好祝福的寓意，更是長輩期盼能以好運庇蔭晚輩的象徵，基金會透過文創紅包袋的設計，期望能將孩子們的純摯想像化為祈願，分享給生活在這片土地上的人們。「天馬行空的創意，讓我們看見弱勢孩童小小心靈仍擁抱著愛與溫暖，每個許願紅包袋都蘊涵著好事降臨的驚喜，願未來的孩子們都能在愛中滋長，不斷超越昨天的自己。」

新春伴手禮在傳統家庭裡是團聚歡樂的象徵，然而對綠光種子教室的單親孩子而言，全家團圓似乎是遙不可及的夢想。魏榕廷表示，疫情未歇之際，孩子的心願仍值得被實現，嘉磐集結團隊的善心信念，將新春伴手禮送到幾百公里外臨近疫區的新竹新埔，並以小組方式陪伴孩子體驗「柿染」！

嘉磐慈善基金會董事長魏嘉銘表示，透過「愛在蔓延！公益傳愛馬拉松」的辦理，期許嘉磐基金會能成為一個拋磚引玉的公益平台，匯聚同行善友的心念，攜手成就孩子的夢想與未來，讓愛的循環生生不息。