美股科技股再領跌，拖累台股26日未能華麗封關，最後收小黑，外資仍賣超並匯出資金，新台幣貶勢延續，終場收在27.745元兌1美元，為逾一個月新低，貶值2.8分，台北外匯經紀公司成交量13.59億美元。

外匯交易員表示，美國聯準會（Fed）今年首場利率決策會議登場，加速且加大升息的陰影未除，再加上俄烏情勢緊張，美股前一日有低拉買盤支撐，但終究回到相對悲觀的情緒上，四大指數重挫，台股雖試圖反攻，但仍難免受累失守季線，最後小跌26點至17674點，新台幣也同步偏弱。

外匯交易員指出，全球金融市場靜待Fed會議結論出爐，且俄烏情勢如何演變未可知，外資操作續保守，賣超台股力道雖已從前一日逾400億元縮小至151億元，仍再匯出資金，及出口商拋匯相對不積極，結果新台幣午後貶勢略加大。

農曆年封關後，外匯交易員認為，外資隨台股暫休兵，大多應退場，預料匯市量能減少，出口商拋匯成主力，只要Fed會議結論沒發生大意外，新台幣在匯市封關前，應是小區間偏弱整理格局居多。