農曆春節前夕，民眾紛紛進行年終大掃除，除舊布新迎接新年，相對垃圾量也比平日增加，清潔隊須增加人力及時間趕工收運，從早開始工作到除夕深夜才能收運完畢，非常的辛苦，環保署表示，感謝這一群默默付出的無名英雄在春節前勞心勞力的付出， 讓大家可以在乾乾淨淨環境裡過好年，環保署呼籲民眾能在丟垃圾時不吝給清潔隊員感謝與鼓勵外，相信一定有能力做好垃圾包裝及分類，避免潔隊員受傷風險，同時也能減輕清潔隊員清理與分類負擔。

環保署表示，民眾丟棄垃圾包中絕不能有易燃物或爆裂物，同時也不能夾雜尖銳物品！清潔隊員在清運垃圾時，常遇民眾用不透明垃圾袋中摻雜碎玻璃等尖銳物品，雖然穿戴手套，但收取垃圾時手一提若被刺傷割傷等傷害仍會造成鮮血直流結果，只要有少數人未做好，就會造成清潔人員受傷，不是我們希望見到結果，因此，再次呼籲若有類似玻璃、燈管或其它易割傷物品，務必另外報紙包覆，或另外用袋子裝好，妥為包覆並予以標示，並提醒清潔隊員內有玻璃等危險用品。

最後，環保署也呼籲民眾平時也要養成「惜物愛物」的好習慣，減少可用物品的丟棄，減少自然環境資源的浪費外，也可減輕清潔隊員的負擔。另外環保署也提醒民眾，各縣市春節期間垃圾清運時間可於「清淨家園顧厝邊綠色生活(EcoLife)網」查詢（https://ecolife.epa.gov.tw/NoticeMessage），垃圾源頭減量與分類回收不分您和我，一起讓我們生活環境更美好。