外媒報導，因為無法阻止中國實施嚴格的防疫管控，美國擬批准一批駐中外交官和家屬撤離中國。對此，中國外交部今天回應，從目前最安全的中國撤出，美方的決策邏輯令人費解。

據路透社報導，距離北京冬奧開幕剩不到2週，由於中國嚴格的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫措施，美國國務院正準備批准那些希望盡快離開中國的美國外交官及其家屬離境，美國駐中國大使館已向華盛頓提出簽准請求。

報導引述消息人士表示，部分大使館人員對美國政府不願或無法保護美國官員免於中國嚴格的檢疫隔離措施感到心煩意亂，這些措施包括可能強迫他們到發燒篩檢站檢測或與小孩隔離。

據環球網報導，中國外交部發言人趙立堅在今天下午的例行記者會上表示，中國疫情防控循嚴謹科學，防疫策略行之有效，很好地保護了外國在中人士。中國防疫措施符合「維也納外交關係公約」、「維也納領事關係公約」等相關規定，充分照顧了外交領事人員的舒適度和正當權益。

趙立堅稱，中國目前無疑是世界上最安全的國家，從最安全的地方撤出，只會極大增加美方人員感染的風險。美方的決策邏輯「令人費解」，難以自圓其說。

他說，中方已就此向美方表示嚴重關切和不滿，希望美方遵守和配合中方防疫規定，認真對待中方立場和關切，慎重考慮所謂「外交領事人員授權撤離」問題。

據路透社報導，美國大使館領導階層未獲中國在疫情期間對美方外交官員待遇的適當保證。在疫情爆發最初幾個月，美國政府將大約1300名美國外交官員和家屬撤離中國，兩國政府就官員檢測和隔離程序陷入數月僵局。

一般來說，中國要求外國外交官遵守疫情管控規定，像是在集中的政府設施隔離數週時間，個人在此沒有行動自由。（編輯：楊昇儒/李雅雯）1110126