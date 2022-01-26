再過幾天就是農曆新年，不少家庭都著手開始大掃除，象徵著除去各種霉氣衰運，準備迎接新氣象，對此命理專家小孟老師在臉書粉專發文，整理出「12生肖大掃除指南」，提醒不同生肖個別需要注意打掃的地方，如果沒有打掃乾淨，恐怕會衰一整年！

●鼠：老鼠習慣躲在管道與地洞，因此家中水管、水槽、水溝一定要保持暢通。

●牛：牛踩地，因此家中地板、腳踏墊、大門口一定要打掃乾淨。

●虎：老虎喜歡戶外，因此家中陽台與花園露台一定要打掃乾淨。

●兔：兔子愛地窟，因此家中桌角下，衣櫥裡，抽屜都需要特別清理。

●龍：龍在天，因此家中天花板與燈具、冷氣是屬龍的朋友，一定要打掃乾淨。

●蛇：蛇屬陰愛潮濕，因此家中最潮濕的地方一定要清乾淨，如：廁所、洗手台、除濕機。

●馬：馬奔馳萬里，非常需要眼力與腳力，因此屬馬的人過年要把家中窗戶、鏡子、窗台還有鞋子、鞋櫃打掃乾淨。

●羊：羊有角，身上的潔白且捲翹，因此家中有角的地方都要處理好，床上與娃娃等有毛髮的地方也要清理，白色物品、器皿則要維持整潔。

●猴：猴子會攀爬樹木，因此屬猴的人要特別將家中櫃子與牆壁脫落處再粉刷一次。

●雞：雞身形較矮，能低飛、披彩衣，因此家中電風扇、暖氣、矮櫃、衣服都要處理乾淨。

●狗：狗會吠叫，因此家中電視、喇叭、音響、電話和手機等，能發出聲音的家電都要保持整潔。

●豬：豬愛吃食物，因此屬豬的人過年一定要將家中的冰箱、爐灶、米甕、碗槽整理乾淨。