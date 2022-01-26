萊鎂醫重訊 董事會通過終止興櫃掛牌 17:372022/01/26 中時新聞網 蔡宗倫 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 萊鎂醫重訊，董事會通過終止興櫃掛牌。（圖／翻攝萊鎂醫官網） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 萊鎂醫重訊，董事會通過終止興櫃。（圖／翻攝公開資訊觀測站） 萊鎂醫療器材公司今（26日）召開重大訊息記者會，董事長陳仲竹表示，考量公司未來發展、整體業務規劃及經營策略，董事會今日決議通過終止興櫃股票掛買賣，後續將提臨時股東會討論，只待股東會通過，即向金融監督管理委員會證券期貨局申請撤銷。 萊鎂醫療器材公司為睡眠呼吸醫療器材廠商，主要從事負壓式睡眠呼吸中止治療裝置商品開發，擁有多國專利，於2017年5月登錄興櫃。 鄉親殷殷期盼 中市議員為民喉舌爭取建設 大立光旗下子公司星歐光學獲獎佳音頻傳 #萊鎂醫 #器材 #重訊 #董事會通過 #終止興櫃 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 昌泰科醫 獲雲豹育成優選獎 04:102021/12/17 財經要聞 英穩達搶製造新冠肺炎採檢棒 董座緩起訴 14:202022/01/26 社會 科際捷流 年營收拚續創新高 04:102022/01/21 證券．權證 疫情燒 興櫃生技、防疫股續衝 04:102022/01/15 證券．權證 長榮27日重訊說明關係人交易 17:412021/12/27 財經 萊鎂醫iNAP產品獲英UKRP許可 可望在英上市 12:232022/01/12 財經 萊鎂醫 iNAP產品獲准銷英 04:102022/01/13 證券．權證 女兒將對母親的思念化作捐贈 代捐救護器材給宜蘭消防局 19:172022/01/16 寶島 燁輝為活化資產 擬標售路竹廠土地和建物 18:202021/12/22 財經 過年前突遭解僱員工超錯愕 勞工局這樣說 19:032022/01/06 生活 台灣大斥資282億元併購 台灣之星董座給員工一封信全文曝光 07:302021/12/31 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。