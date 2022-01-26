萊鎂醫重訊，董事會通過終止興櫃。（圖／翻攝公開資訊觀測站）

萊鎂醫療器材公司今（26日）召開重大訊息記者會，董事長陳仲竹表示，考量公司未來發展、整體業務規劃及經營策略，董事會今日決議通過終止興櫃股票掛買賣，後續將提臨時股東會討論，只待股東會通過，即向金融監督管理委員會證券期貨局申請撤銷。

萊鎂醫療器材公司為睡眠呼吸醫療器材廠商，主要從事負壓式睡眠呼吸中止治療裝置商品開發，擁有多國專利，於2017年5月登錄興櫃。