圭賢新專輯主打歌〈Love Story〉講述平凡而細微的日常生活最終就是愛情。（愛貝克思提供）

韓團「SUPER JUNIOR」成員圭賢自2020年夏天，啟動了每季發表符合當季感性歌曲的音樂企劃「PROJECT ： 季」，至今歷時1年半已發行5首單曲，此次新專輯《Love Story (4 Season Project 季)》要為這個音樂企劃的大長征畫下句點。專輯發售當天圭賢舉行線上記者會，現場布置有如座談會溫馨典雅，還請到大前輩尹鍾信擔任主持；當晚則於官方YouTube頻道進行「KYUHYUN Love Story Comeback Live」與粉絲同樂。

關於「PROJECT ： 季」，圭賢表示「這是從前年夏天開始的企劃，想製作符合各季節的歌曲而開始，沒有抱持著太大野心、宣傳也少所以人們不太知道，雖然做得不錯仍有點遺憾，但相對負擔的確較輕，如今看著累積的歌曲製作成實體專輯，覺得很欣慰，過去一年半籌備歌曲的記憶清晰地被勾勒出來，希望疫情結束後能在演唱會上與粉絲一起合唱。」

主打歌〈Love Story〉講述平凡而細微的日常生活最終就是愛情，由神曲製作人KENZIE一手包辦詞曲創作，抒情的旋律與圭賢甜美的歌聲完美地融合，傳達出對前任戀人的思念；圭賢表示「近來擁有詩意歌詞與抒情旋律的歌曲不如以往的多，〈Love Story〉有著我所嚮往的歌曲感性，是我最喜歡也是最適合秋冬的歌曲；透過「PROJECT ： 季」企劃，我在各季節獻上不同氛圍的歌曲，希望1年4季都能聽著我的歌度過」表達盼望。

當被問到想挑戰的領域，圭賢回答「演技與電視購物」說道「我做了歌手、綜藝、音樂劇還有其他很多事情，能挑戰的新領域我覺得只有這些」，並表示「我覺得我能夠賣酒、下酒菜和辣炒年糕」，幽默發言為現場帶來笑聲。恰巧在農曆春節前1週發行專輯的圭賢特地為台灣粉絲跨海捎來新年問候，身為隊內中文強者的他，獻上22字中文吉祥話向粉絲拜年，字字標準、句句清晰，還清唱新歌〈Love Story〉中最喜歡的副歌部分，溫柔甜美嗓音瞬間融化人心。

圭賢第4張迷你專輯《Love Story (4 Season Project 季)》已在台與韓國同步數位發行。