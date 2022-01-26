在冬季，循環代謝問題是健康的一大隱憂，適逢歲末聚餐應酬，又即將過年團聚享用大餐，連續幾天大飽口福，雖滿足了口腹之欲，但卻需要憂心健康問題。

納豆是擁有千年歷史的養生精華，也是日本人維持健康的秘訣，日本人很早就發現納豆的養生價值，可以有效掃除體內負擔，滋補強身，納豆中含有活耀成分納豆激酶，能協助代謝順暢，增強體內循環，幫助思緒清晰，提升身體機能。

紅麴也是啟動循環代謝的好夥伴，與納豆同為千年智慧的結晶，內含的紅麴素能夠簡單掃除身體負擔，促進身體循環，許多人會以紅麴、納豆入菜以滋補強身，但納豆獨特的風味令許多人卻步，紅麴料理應用有限，超級站萃取納豆、紅麴營養精華，並搭配3大養生複方：大豆卵磷子、韭菜子、紅景天，打造納豆紅麴膠囊，一天一顆，擁有清心養生的青春防護，加強循環代謝。

選用知名德國生產廠的大豆卵磷脂，選用符合歐洲非基因改造規格之大豆製作，守護循環、減輕負荷，促進新陳代謝、增強保護力；韭菜籽中含有豐富的維生素 B1、B2、C 與鋅、鉻、錳、鍺、銅、硒、鉀、鎂等超過 10 種維生素及礦物質，再加上紅景天，調節生理機能與體質，充沛精力。

超級站納豆紅麴膠囊，一天一顆，促進新陳代謝，維護青春活力。(圖／超級站提供)

超級站保健食品通過多項SGS品質檢驗標準，由通過TFDA PIC/S GMP認證的利達製藥，根據食品安全衛生管理法的準則，設置獨立的廠房以及設備，以頂級規模工廠設備在台生產，杜絕所有污染的可能。為您把關最專業嚴謹的製造過程，生產過程符合GHP食品良好衛生規範，已投保一千萬產品責任險。(賴韻如/台北報導)

──────────────────────────────────

納豆紅麴膠囊

免付費客服專線：0800-606-388

客服時間：週一至週五 9:30-12:00 至 13:30-18:00