71歲藝人蔡頭（本名：蔡斯文）今(26)日驚傳肝癌過世噩耗，他過去靠著「紅頂藝人」反串秀在秀場紅透半邊天，更受封為「秀場舞王始祖」。近年幾乎淡出螢光幕的他，其實在「廣場舞」界很吃得開，還被不少歐巴桑「倒追」；他還透露曾在70歲時嘗試網路交友，原本和一名「蘇州正妹」培養出感情，豈知開視訊後竟遭對方大爆粗口。

蔡頭前年上節目《命運好好玩》時曾透露，他早上都會到公園教長者跳舞，希望藉機為自己尋覓老伴，也不諱言自己在歐巴桑群裡「很吃得開」，甚至還有許多老婦「倒追」他：「大家看到我就想把我『吃掉』的那種…很多歐巴桑追我！」只是蔡頭的原則是不找「有夫之婦」，其它像是「老公死的、離婚的」那種他才要，一番「際遇」曾讓在場主持人及來賓嘖嘖稱奇。

此外，蔡頭也說自己曾嘗試網路交友，竟因此與一名「蘇州正妹」搭上線，還培養了半年「感情」，不過蔡頭卻跟對方謊稱自己「38歲，身高178公分」，後來經不起女方一再拜託，蔡頭答應和這名正妹視訊，「5、4、3、2、1一打開，2個人都愣住了…」。

蔡頭表示，女方比照片還要漂亮，但她一看到蔡頭先是詢問：「你叫Steven嗎？你說的都是真的嗎？」蔡頭回應「是」以後，這位「蘇州正妹」就開始嚎啕大哭，後來更忍不住飆罵「他X的」，最後就將蔡頭封鎖了。儘管如此，蔡頭一點也不受傷，他自嘲：「年輕時早就被嫌死了」，後來的他也抱持著「只要身體健康就好，其它都不重要」。