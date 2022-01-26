鼓勵投保單位積極配合推動健保業務，中央健保署去年舉辦中部地區團保第六類績優投保單位評選，在中彰投68家鄉鎮區公所中，台中市共有8區公所榮獲佳績，其中北屯、太平、大甲及北區區公所囊括大型投保單位前4名；烏日及清水區公所皆榮獲大型投保單位進步獎；梧棲及神岡區公所則分別獲得中小型投保單位第3、4名殊榮。

民政局長吳世瑋表示，健保署於線上申辦承保業務、轉帳繳費及退費申請、健保存摺下載、地區團保申請健保卡、弱勢協助、配合健保政策協助宣導及地區團保服務管理項目等七大項中，評選出績優投保單位。

台中市共有8個區公所獲獎，68鄉鎮區公所中脫穎而出，其中北屯區公所更連續7年於大型投保單位組獲評第一，各區公所努力，推動在地服務，共同守護市民朋友健康與生活。

北屯區長歐陽明表示，公所連續7年榮獲第一，感謝所內同仁的用心，所內運用資訊系統與在地化通報系統加速服務效能，結合社工與慈善團體建立社會安全網，在健保署的評比項目中，表現亮眼，脫穎而出；區公所近二年因應新冠肺炎疫情影響，積極推動線上服務，運用資訊系統，讓民眾申請更便利，服務再升級。

民政局表示，在政府一體的思潮下，跨機關合作已是公務界的服務趨勢，透過區公所推動各項在地服務，免除民眾往返奔波，由衷感謝各區公所同仁們的努力與付出，帶給市民朋友更美好的生活。