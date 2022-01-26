過年期間到屏東原鄉走春，有機會見證華麗的傳統原民婚禮。（林和生攝）

過年走春何處去？屏東縣政府為讓遊客體驗國境之南的原民文化及產業，特地在屏東咖啡園區及勝利星村原百貨，規畫音樂演出，配合店家提供超值福袋，還有機會在部落見證傳統原民婚禮，感受南國濃濃原民風。

屏縣府原民處長顏成仁表示，近年來屏東原鄉發展咖啡產業有成，屏東咖啡園區年節期間從大年初一至初五，規畫「聞到音樂的咖啡香」活動，邀請185縣道原鄉音樂歌手及團體，有薩克斯風吹奏家、小提琴手、吉他彈唱、古謠、流行音樂、古典音樂等節目演出。

除此之外，店家更推出「屏東咖啡福袋超值購」促銷活動，提供價值1000元的限量福袋，以588元優惠價出售，讓民眾一起搶好康。

位於勝利星村的原百貨，則從大年初一至初五、每天下午4點，有來自屏東在地歌手彤恩Muni、Fly樂團、排灣貝拉等，以輕音樂、流行音樂與民眾分享，晚間7點，則由具有創作、搖滾熱鬧風格的表演團體藍海、茅草屋樂團、貳行程樂團等接力演出。

初一至初六，各店家更推出消費滿額禮兌換活動，只要遊客至店家消費達一定金額，即可兌換原百貨品牌識別獨家小物1份，每日兌換數量有限，換完為止。

顏成仁也分享，若想實際感受原民文化，過年是最好時刻，因為原住民常在春節期間舉辦婚禮，除了親友都返鄉團圓外，也希望跟族人分享喜氣；據他所知，從大年初三後幾乎從屏北到屏南，都有不少新人結婚，若有幸遇上具有頭目或貴族身分，將能看到多數人身著傳統服飾，依循傳統迎娶，覺對是瞭解文化好機會。