有些星座心腸較軟，與人發生爭執時，他們幾乎不想與別人吵，寧願選擇沉默，因此吵架幾乎吵不贏，甚至容易被對方的氣話傷害到。《搜狐網》近日分享3個吵架沒有勝算的星座，經常默默承受委屈。

1.雙魚座

雙魚座平時伶牙俐齒，但與人發生爭執時，他們反而不知道怎麼說話，而且別人隨口一句氣話，就會刺傷雙魚座的自尊，面對別人的傷害，他們仍舊不忍說重話傷人，由於他們非常感性又容易心軟，因此吵架時幾乎毫無勝算，相反的，雙魚座擅長以和為貴的講道理，就算自己失控了，他們也會讓自己先冷靜下來再應對。

2.處女座

處女座平時非常包容其他人，就算與別人吵架，他們依舊會保持自己的態度，給人一種居下風的感覺，而他們本身就不喜歡與人爭吵，處女座認為，吵架無法解決彼此的矛盾，因此寧願當一個和事佬，也不願去咄咄逼人，但也因他們的個性溫和，所以吵架時並沒有勝負慾，過程中讓自己承受過多的委屈和傷害。

3.巨蟹座

巨蟹座心腸非常軟，就算與別人發生爭執，也不會說重話傷害他人，導致他們在吵架過程中，幾乎是沒有勝算，與他人發生矛盾時，巨蟹座寧可保持沉默，希望彼此可以冷靜下來，用理性的方式解決問題，心思細膩的他們較擅長生悶氣，就算知道吵架時對方說出來的氣話不應當真，但他們仍會放在心裡，感覺非常受傷。