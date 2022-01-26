搶新年連假商機，連鎖精品咖啡品牌路易莎將在大年初一（2/1）推出新品「拿鐵歐蕾」，另2/7推出開工慶優惠活動，2/7起至2/11連續5天早上11點前前咖啡品項（不含手沖，相同容量/風味/冰熱）第二杯半價。

不同於一般拿鐵，路易莎「拿鐵歐蕾」是法國人經典早餐不可或缺的元素之一，講究法國人咖啡與牛奶的「完美比例」，標榜連假期間讓客人一秒置身巴黎。全台路易莎門市同步販售的「拿鐵歐蕾」每杯65元。