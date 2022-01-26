路易莎新品「拿鐵歐蕾」初一開賣 2／7開工連五天第二杯半價 18:042022/01/26 工商 姚舜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 （路易莎2/7起至2/11連五天開工慶，早上11點前咖啡品項第二杯半價。圖／路易莎提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 搶新年連假商機，連鎖精品咖啡品牌路易莎將在大年初一（2/1）推出新品「拿鐵歐蕾」，另2/7推出開工慶優惠活動，2/7起至2/11連續5天早上11點前前咖啡品項（不含手沖，相同容量/風味/冰熱）第二杯半價。 不同於一般拿鐵，路易莎「拿鐵歐蕾」是法國人經典早餐不可或缺的元素之一，講究法國人咖啡與牛奶的「完美比例」，標榜連假期間讓客人一秒置身巴黎。全台路易莎門市同步販售的「拿鐵歐蕾」每杯65元。 公告地價與房屋標準價格 齊喊漲 悠遊付「虎」力全開紅包券大放送 同場加映慈濟紅包 #路易莎 #全台 #拿鐵 #歐蕾 #二杯半價 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 豐邑七期商辦逾百億出售 豐邑：再砸200億七期打造複合式商用不動產 23:112022/01/25 財經 異業結合搶商機 連鎖咖啡結合健身房、居家品牌打造玻璃工坊 03:242022/01/25 生活 合庫寒冬送暖 2021年度捐助總金額為歷年之冠 20:002022/01/25 財經 溫德姆酒店帶動日月潭旅遊熱度 力麗觀光招募新血 17:202022/01/25 生活 虎哩呷飽飽 這一鍋餐飲集團旗下三品牌推新春限定活動吸客 10:392022/01/25 生活 中壽砸120億元收購「豐邑市政核心大樓」 刷新中台灣最大量交易紀錄 19:412022/01/25 財經 Aunt Stella詩特莉開工有禮 全台8間咖啡廳門市限量供應 13:122022/01/26 生活 讓元宇宙看見水果之美 大苑子茶飲推出全球限量NFT 17:322022/01/25 財經 野村投信 蟬聯亞洲資產管理雜誌兩大獎 17:592022/01/25 財經 全台房市十大交易熱區 桃園區最賣座 09:442022/01/25 財經 宏達電VIVELAND VR於新光三越首間Outlet「SKM Park」開幕 16:522022/01/26 財經 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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