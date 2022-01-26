東芝(Toshiba)周三表示，已經部分地重啟位於日本南部大分市(Oita)的一處半導體工廠的生產，該工廠所在地區在上周末遭受強烈地震，之後被迫停產。

東芝電子公司在一份聲明中表示，該工廠兩條生產線其中一條已經於周三重啟。東芝沒有說明另一條產線何時會重新開通。

該工廠製造系統整合晶片(system LSI)，百分之60左右賣給汽車製造商和工業機械廠商。

該公司也在日本北部的一家工廠生產這些晶片，其它的日本國內生產商例如瑞薩電子也製造這些裝置。