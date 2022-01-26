農曆春節前後是餐飲及旅遊業旺季，隨著疫情升溫，台東旅宿業出現2成退訂房。（蔡旻妤攝）

農曆春節前後是餐飲及旅遊業旺季，隨著疫情再度升溫，台東旅宿業出現2成退訂房，而餐廳尾牙或過年團圓飯，也紛紛取消或改外帶。業者嘆，原本打算重迎人潮，卻又再度被疫情攪局。此外，因應返鄉及遊客人潮，台東縣府也重新啟動火車站、航空站的快篩站。

寒假剛開始，不少家長趕著春節前帶著小孩到台東旅遊，隨著疫情升溫，原本寒假、春節訂房幾乎客滿的飯店業者，近來卻常接到遊客退訂房的電話。禾風新棧度假飯店業者林杰昇表示，部分來自北部的顧客有些疑慮，因此取消約2成，不過隨後又有其他縣市的旅客，陸續訂房，因此最近又補回1成。

台東縣觀光協會理事長潘貴蘭表示，雖有零星退房，但多數遊客僅是來電詢問飯店內採取何種防疫措施等。她指出，比較特別的是，有客人原採環島方式，選定部分縣市住宿，因疫情「決定在台東多住幾天」，而這已是連續第3年過年前受到新冠肺炎病毒影響，飯店雖無奈，卻只能做好防疫工作準備接待客人。

此外，許多餐廳業者苦撐到去年下半年，重迎用餐人潮，受近日疫情影響，許多原本預訂內用的尾牙宴或過年團圓飯，也紛紛取消或改為外帶。退訂的胡姓民眾說，因疫情親戚不回台東，因而取消。

餐廳陳姓業者說，不僅年節聚餐桌數縮減、也有退訂情形，其中許多公務機關原本安排年節前的尾牙宴，都全數取消。她也說，很憂心疫情擴散，重現前2年的慘淡情況。

此外，因應疫情變化，台東縣府將於1月28日至31日及2月6日在機場及車站設置快篩站，民眾只要憑車票、機票與身分證，即可免費進行快篩。