政府越「預告」要出手打炒房，房貸及土建融成長速度越快。據金管會統計，去年12月本國銀行房貸加上土建融單月增加1542億元，應創歷年單月增貸金額的新高，且全年房貸加土建融貸款餘額增加1兆1168億元，應也是歷年增貸金額的新高，年增幅10.33％，至少創八年新高增幅。

其中，去年12月國銀房貸增加數破千億元，達1010億元，創近年的單月新高，建築融資亦增加532億元，也是近年單月新高。

金管會在了解原因後指出，去年12月房貸金額增加1010億元，比去年11月單月增加835億元要高，主要是受國人農曆年節前交屋潮的季節性因素影響，包括整批房貸交屋潮，整批分戶貸款新撥款金額增加所導致。另外去年下半年疫情緩解，六都去年12月房屋買賣移轉棟數也較11月增加。

從去年房貸及土建融增加數字，不難看出為何去年12月16日中央銀行為何要出手，祭出第四波信用管制，也就是為什麼2021年一年內央行一共三度調整信用管制措施，就是房貸及土建融貸款大量增加，有很多錢流向不動產市場。

但銀行局亦表示，依據銀行法72-2條的指標，即銀行辦理住宅建築及企業建築放款的總額，不得超過放款時所收存款總餘額加計金融債券發售額總和的30％，而去年12月這個限額是26.82％，已從6月首度突破27％的新高降下來，且12月沒有任何一家銀行超過29％，介於28~29％的銀行有7家，已是近四個月新低家數。

銀行局副局長童振彰表示，金管會監理的重點有二項，一是要將銀行資金引導到需要的地方，即民眾若有需要自住的購屋資金，要能取得相關的貸款，二是銀行授信品質不能惡化，且房價上揚，不能出現鑑價不真實或貸款成數被刻意拉高的情況。

銀行局並強調，若以2021年每月房貸的年增率來看，已比2020年的每月年成長有趨緩，若看建築融資則比2020年年成長下降。