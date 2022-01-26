疫情延燒重創國內經濟，不少弱勢更是難過年，環保局統計，桃園回收個體業者總計有730人，「資收關懷計畫」提供優於市場價格的回收誘因，並輔導個體業者至鄰近桃樂資收站進行回收，現場用市民卡加值資源回收金外，符合資格者每月最高可領5000元加碼補助金，去年補貼700萬元。

在桃園區從事回收個體業的簡女士表示，夫妻兩人因身體健康因素，生活相當清苦，里長姜明月鼓勵他們從自2020年起加入資收大軍及關懷計畫，至今獲得9萬多的補助金額，就近收取社區、餐廳的資源回收物兌換關懷計畫的補助金，減輕生活重擔。

呂理德表示，桃園個體戶從事回收工作共有730人，回收價行情看漲時，若他們積極收取資源回收物變賣或許能溫飽，但一旦回收價格崩跌，勞力成本與變賣所得不成正比，回收數量也會相對驟減，為此市府與環保署自2019年起推動「資收關懷計畫」，針對不同的資收物制訂補貼金，由政府帶頭提高回收意願。

呂理德說明，廢紙容器補助單價為1公斤18元，高於市場價格1公斤3.5元；廢玻璃容器補助單價1公斤7元，高於市場價格1公斤0.5元。資收個體戶將這些資收物交給清潔隊，每人每月最高可獲得5000元補助，去年有1851人次受益，補貼的回收項目包括廢電池、廢玻璃瓶、廢紙容器等，總回收量約1000公噸，共計補貼金額約700萬元。

環保局補充，只要是資源回收業者並由中隊完成造冊列管的個體業者均符合資收關懷計畫的補助資格，今年資收關懷計畫仍將持續辦理，歡迎符合資格的資收個體戶申請參加，發揮拋磚引玉的行動產生影響力。