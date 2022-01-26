台東寶桑國中蔡詠丞（右）不畏逆境、奮發向上，入圍全國普仁獎。（蔡旻妤攝）

靈鷲山台東區普仁獎今年共44位學生報名參加甄選，共31人獲獎，其中寶桑國中蔡詠丞、卑南國中陳雨葳兩人不畏逆境、奮發向上，同時入圍全國普仁獎。蔡詠丞期許未來能夠讓父母不再辛苦；陳雨葳則努力爭取獎助學金，減輕母親重擔。

蔡詠丞一家五口原先依靠爸爸膠筏捕魚為生，父親在工作中不慎摔斷手，無法再負擔粗重工作，經濟重擔落在媽媽肩上，同時得照顧爺爺、身心障礙的大姊及罹患氣喘的他，全家生活不易。

為了不讓爸媽煩憂，蔡詠丞幫忙分擔家務，也督促自己維持課業成績，希望將來有好的成就，幫忙改善家境。他言談間感恩父母辛勞養育，讓他可以無憂無慮的成長，凡事正面思考，「這種簡簡單單的快樂，有錢也買不到」。他也期許自己將來獲得好的工作，讓父母親不必再這麼辛苦。」

成長於單親家庭的陳雨葳，體恤媽媽獨自撫養孩子的辛勞，主動包辦洗衣、掃地、洗碗等家務，同時也照顧6歲弟弟的日常飲食，課餘一有閒暇時間，就到媽媽經營的韓式料理店幫忙。

陳雨葳說，小時候見到同學能出去玩，自己卻得跟著媽媽一起開店，有點羨慕別人；懂事後逐漸體會母親的辛勞，覺得應該要幫忙，「不能讓她一個人辛苦」，她也努力爭取獎助學金，替媽媽減輕壓力。

具有藝術天份的陳雨葳，是卑南國中時尚設計美學專班首屆學生，積極熱心參與大小活動，作品也曾獲全國學生美展佳作肯定，她希望以後能成為1名出色的設計師，畫出更好的作品。