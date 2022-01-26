根據媒體報導，資深藝人蔡頭今(26)日傳出因肝癌入院後已病逝，享壽71歲。由於外界大都是去年底才得知蔡頭罹癌消息，事隔不久就傳出噩耗，令外界相當震驚，其經紀人則是表示，「希望這不是真的」，繼續了解狀況中。但肝病防治基金會提醒，尤其是慢性肝炎帶原者，務必做到定期檢查；同時要理解的是，很多人看到健檢報告中GOT、GPT數值正常，就以為自己的肝很健康。其實這兩項數值僅能代表肝臟是否正在發炎，但不代表肝臟一定正常，更安全的肝臟健檢，最好要包括超音波檢查。

好心肝診所肝膽腸胃科郭建興醫師指出，通常肝癌初期時，肝指數有可能仍為正常，直到腫瘤慢慢變大、才會升高。因此若肝臟腫瘤尚小、還未造成肝臟發炎時，就無法從肝指數來判斷，因此，肝指數不能當作判斷肝癌的方法，還要透過超音波等來判斷。

●肝癌早期幾無徵兆 醫：有些肝癌惡化得非常快

肝癌的病患有9成以上與慢性B型肝炎或C型肝炎、酗酒的肝疾病及所致的肝硬化有關，這就是醫界所謂的「慢性肝炎→肝硬化→肝癌」三部曲。容易罹患肝癌的高危險群包括：

1.B型肝炎帶原者及C型肝炎感染者。

2.慢性肝炎病人。

3.肝硬化病人。

4.家族一等親或二等親中，有人得肝癌。

5.酗酒者。

值得注意的是，大多數病人臨床上似乎都非常健康，幾乎無早期徵兆或症狀。同時因為肝臟位於肋骨後面，所以無法摸到細小的腫瘤硬塊，但有些肝癌惡化的速度非常快，因此早日發現身體異狀是重要關鍵。

(資料來源/中國醫藥大學附設醫院)

除此之外，另一個重要的導致肝癌的因子就是黃麴毒素。由於台灣位於亞熱帶，潮濕及高溫的環境有利黃麴菌生長，各種穀類及豆類都可能因儲藏運輸過程不當，而遭受黃麴毒素汙染。黃麴毒素可高度致癌，其他毒素如化學汙染及農藥殘存也都可能，環境及食品衛生的重要也不可忽視。