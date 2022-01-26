網友分享老夫妻逛街的甜蜜畫面。（翻攝臉書社團《爆廢公社》）

九把刀執導的愛情奇幻電影《月老》中有不少「金句」，其中男主角曾對女主角說，「有些事，一萬年也不會變」，帶點霸氣與中二氣息的詞句，深深打動觀眾的心。而有網友在臉書上曬出一對老夫妻一起逛街的樣子，並把這句台詞做為引言，引起一票網友熱議。

有網友在臉書社團《爆廢公社》曬出多張照片，照片為一對銀髮夫妻一起逛擺滿哆拉A夢商品的店鋪，而兩人如膠似漆，不僅雙手緊緊挽在一起，對看彼此的眼神也流露著滿滿的愛意。

老奶奶彷彿在向老爺爺吵著要買玩偶，最後一臉滿足的抱著玩偶走出店鋪。（翻攝臉書社團《爆廢公社》）

下張照片中，老奶奶著迷地盯著架上的哆啦A夢玩偶不肯離去，還轉身拉著老爺爺的手，彷彿在撒嬌要老爺爺買玩偶給她，隨後老奶奶還作勢要搶老爺爺的包包，最後一張照片則是，老奶奶懷中抱著一個小型的哆啦A夢玩偶，一臉滿足的走出店鋪。

發文的原PO則改編電影《月老》的經典台詞，寫下「有些事，到老都不會改變。」截至發稿為止，文章發布短短2小時就吸引逾8000個讚，大批網友看了紛紛留言，「好可愛」、「幸福的令人動容」、「好甜」、「小孩會不會每天被閃啊」、「很美的畫面」、「到老還是寵愛著」、「好有愛的畫面」。另外，有網友表示，事發地點非台灣，照片為大陸網路上流傳的照片。