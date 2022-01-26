71歲資深藝人蔡頭（蔡斯文）去（2021）年11月29日傳出肝癌末期住院治療，當時還能親接電話證實，今（26）日卻爆出他早在去年12月底病逝，而他的好友白冰冰被問及逝世消息，也透過助理表示「一無所悉」；而蔡頭過去聊到已逝弟弟時，有說過已交代家人他就算離開也要低調，因為怕會有人不捨。

今（26）日驚傳蔡頭早已在去年12月底不敵病魔逝世，其實他早在過去上節目聊到胞弟因心肌梗塞逝世一事時，就有說已經和家人交代好，萬一哪天換他離開，不希望告訴大家，「我交代家人誰都不可以說我走了，要跟大家說我在國外」。

蔡頭認為弟弟過世後讓他悲痛不已，他也深刻體會到身體健康的重要，尤其沒健康的身體會影響到整個人生，甚至親友們，有個什麼更會讓人替你不捨，所以在自己生病後才會保持低調，包括早已打算好，不敵病魔也不希望外界替他感傷。

蔡頭最早是《豬哥亮俱樂部》第一代主持人，是紅極一時的秀場天王，後來和林宗賢、白冰冰主持綜藝節目《連環泡》，跟白冰冰也成為幾十年好友，之後創辦的紅頂藝人更創下亮眼成績；無奈在921地震後，表演場館倒塌，蔡頭事業也開始走下波，罹患憂鬱症後，也減少在螢幕前曝光，連紅頂藝人也交給學生管理。