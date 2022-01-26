疫情讓產業在這兩年間急遽變化，不少產業對勞工在遠距及數位化的工作要求大幅增加，配合後疫情時代的產業轉型需求，勞動力發展署特別開辦「產業人才投資方案」補助勞工參加工業製造、電腦資訊、文化創意、餐飲加工及精密機械職訓，共計有16類、347門課程。

勞動力發展署桃竹苗分署長賴家仁表示，疫情讓產業在這兩年間急遽變化，建議在職勞工都應該增加數位化的技術能力，主動進修學習，增加職場價值，以因應職場變化及工作要求。

此次開辦的「產業人才投資方案」補助勞工參加職業訓練課程，課程涵蓋工業製造、電腦資訊、文化創意、餐飲加工及精密機械等16類共347門課程，訓練費用最高補助80％至100％（每個人最多3年補助7萬），即日起民眾可上「台灣就業通」網站，搜尋「產業人才投資方案」查詢課程及報名。

擔任設備工程師的張永昌，就是「產業人才投資方案」訓練計畫的忠實學員，自2020年起就因為工作需要，在同事的介紹下，報名參加桃竹苗分署委託新竹職訓教育協會開辦的「AutoCAD設計繪圖班」及「Solidworks智能組件應用基礎班」，利用在職進修學習AutoCAD，自行繪圖設計為公司省下組裝成本。

後續他轉職到半導體業從事製程整合工作，有感於每天工作彙整的產出報表，缺乏即時性及機動性，張永昌因此再報名Python程式設計數據資料分析、應用程式設計、人工智慧圖像等9門課程，之後順利跨到設備廠工作。

張永昌說，在政府經費補助下節省近7萬元的進修費用，2年下來為自己加薪超過2萬5000元，他也以受惠者的身分，鼓勵親朋好友多利用「產業人才投資方案」，為自己的職涯與薪資「加值」。