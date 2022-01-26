美國西維吉尼亞州決心逐步減少燃煤發電，改以「能源多元化」為新的指導方針，為此，州議會在星期二廢止了1996年頒布的核電廠禁令，換言之，未來核電也可以做為該州的主要能源。

美聯社報導，廢止核電禁令以24票對7票的結果獲得通過，只有3名議員選擇棄權，正式宣告西維州將「以核減煤」。

該州曾經明確反核，還在1996年通過核電廠禁止令以表決心。但近年來，核電做為最有效的減緩氣候變化工具得到了更多的支持，在核能支持者的不懈奔走下，愈來愈多人瞭解，核能的環境廢棄物排放量很少，並且從平均而言，也是比多數發電方式都更安全。

該法案的發起人是卡納瓦郡(Kanawha )的共和黨參議員湯姆塔庫博(Tom Takubo)，他說：「我們的想法不能固步自封，這項法案旨在表態我們願意開放討論。」

「我認為對於西維州來說，展望未來、期待多元化是重要的，更簡單的說，如果這項技術(核能)可以應用到我們的山脈之州(西維州的暱稱)，我們要以開放的心態與世界和其他地方進行討論，這非常重要。」

根據美國能源部的資料數，西維州是美國第二大煤炭生產州，僅次於懷俄明州，佔2019年美國能源總產量的5%，在各州中也排名第五。因此該州的主力發電以燃煤為主，達到了88%，其次是5%的天然氣、3.3% 的風能、3.1%的水電，和0.2% 的其他能源，沒有核能。

但是煤盔的問題顯而易見，於是過去十年中，該州的能源公司和公用事業體也探索使用天然氣、太陽能和風能等其他能源，努力降低煤炭比例。

西維州普特南郡(Putnam County, West Virginia)的共和黨議員艾利克•塔爾 (Eric Tarr) 說：「能源轉型對我們西維州很重要，當大企業想要我們州投資設廠，計畫進軍全球市場時，會面臨碳足跡的門檻，要達到國際接受的標準，需要多樣化的能源組合。」

哈里森郡(Harrison County )民主黨人邁克‧羅馬諾(Mike Romano)表示，他支持核電，但擔心該法案沒有提到核能監管問題。但默瑟郡( Mercer County)共和黨人錢德勒‧史沃普(Chandler Swope)表示，只要一家能源公司表現出興趣，未來的立法機構可以解決核電廠規劃、監管等後續法律問題。

也仍然有議員表態反對，門農加利亞郡(Monongalia County)民主黨人鮑勃•比奇(Bob Beach)表示，他擔心國家安全，認為核電廠可能成為恐怖攻擊目標。目前密西西比河以東的幾個州都沒有核電廠。「我還是希望西維吉尼亞繼續是特別安全的州之一。」

不過，核能支持者則說，核事故是嚴重，但發生比例極低，而煤炭和其他化石燃料能源，在正常運作的情況下，仍然是每天都在製造污染，並導致疾病和死亡。