喜迎農曆春節將至，為搶攻換新鞋商機，台中昌平皮鞋商圈趁勢推出相關優惠吸客，不僅舉辦限時特賣會，部分鞋款通通500元起標出售，即日起凡至商圈指定店家消費，並於結帳時選擇數位五倍券消費，還可獲得商圈自行開發的特色商品-特長鞋拔1個。

昌平皮鞋商圈主委黃武鎊表示，一般市售鞋拔長度從50公分到80公分不等，對於許多人來說仍需彎腰使用，昌平皮鞋商圈因此自行開發長達100公分的鞋拔，體貼消費者更輕鬆穿鞋，不用為了穿鞋彎腰駝背，希望消費者使用五倍券讓新年「五」新鞋（音同台語的有新鞋）、過好年。

黃武鎊強調，昌平皮鞋商圈是中部唯一的鞋類專門商圈，從童鞋到淑女鞋、紳士皮鞋到功能登山鞋，都能在商圈一站購足。

昌平皮鞋商圈1967年自台中市北屯區昌平路第一家皮鞋工廠成立開始，皮鞋店如雨後春筍般林立，全盛時期，昌平路短短一百公尺內擠進40多家皮鞋專賣店，成了紅透半邊天的手工製鞋區，吸引各縣市消費者專程前來選購、訂製。

目前昌平皮鞋商圈內匯集近20間販售國內外知名專櫃鞋款的店家，消費者在商圈買鞋因為沒有上架費，即使沒有折扣還是比百貨公司購買還要划算，該商圈歡迎民眾就近買新鞋，不用到百貨公司人擠人，一站就能夠足全家大小所需，