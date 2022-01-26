71歲資深藝人蔡頭去年11月爆出肝癌末期住進醫院治療，今(26日)驚傳出已過世消息，令外界震驚不已。台灣每年約有8000人死於肝癌，其中約有8成為慢性B 型肝炎帶原者，1成左右是慢性C型肝炎感染者，若出現6大警訊須及早就醫。

中國醫藥大學附設醫院內科部消化系王鴻偉醫師指出，感染B、C型肝炎病毒後，帶原者有可能肝功能維持正常，或是肝功能異常而導致肝臟反覆發炎和纖維化，進而產生肝硬化或肝癌。

因此，慢性肝炎帶原者需每6個月接受腹部超音波及肝功能檢查，若是已有肝硬化，則需每3個月篩檢1次。另外，長期酗酒、藥物濫用、黃麴毒素，以及有肝癌家族史，都是引發肝癌的危險因素。

●6大警訊 眼白變黃容易辨認 趕快就醫

肝臟內部沒有痛覺神經，以致於肝癌早期通常沒有什麼症狀，等到身體有異樣到醫院檢查時，往往為時已晚。因肝癌的症狀及表現容易與腸胃疾病混淆，若有以下情況，應立即就醫檢查以免延誤治療。

1.上腹部疼痛、腹脹

2.疲倦、食慾不振、體重減輕

3.眼白與皮膚會變黃成黃疸

4.下肢水腫、腹水

5.吐血

6.急性腹痛

醫師也提醒，肝癌如果已轉移到身體其他部位而轉為末期肝癌階段，還可能引起其他症狀，例如，轉移到骨頭引起疼痛；轉移到肺部引起呼吸喘、咳血等。

肝癌六症狀。(資料來源/中國醫藥大學附設醫院)

●慢性肝炎患者務必定期檢查 無症狀也別掉輕心

中央研究院基因體研究中心主任楊懷壹指出，B肝病毒是一種DNA病毒，當進入人體肝臟細胞且長時間停留，進而導致慢性B型肝炎。對於B肝帶原者來說，若是沒有透過適當的治療和追蹤，肝臟仍可能出現發炎、纖維化以及壞死的情況，且根據研究顯示，慢性B肝患者一生當中，有25-40%的機率會演變為肝硬化，甚至是肝癌。因此，及早治療讓病毒能夠盡量清零，不要讓病程進展至肝硬化、肝癌，是最重要的自保之道。