葉元之在臉書批何欣純抹黑又不做功課。（翻攝自葉元之臉書）

民進黨台中區域立委和議員今（26）日在立法院舉行記者會，質疑台中市長盧秀燕的捷運規畫，立委何欣純舉前新北市長朱立倫為例，指他的「三環三線，夢中相見」，擔心盧秀燕會重蹈覆轍。新北市議員葉元之下午在臉書發文，痛批何欣純「為了選舉，什麼鬼話都說的出來」，抹黑又不做功課。

「抹黑出張嘴，闢謠跑斷腿」葉元之說，所謂的「三環三線，夢中實現」是好幾年民進黨網軍用來抹黑新北市的話術，新北市府早已多次澄清，也以行動粉碎謠言，沒想到多年後，被民進黨大立委引用來攻擊盧秀燕。

葉元之特別說明，三環三線是由9條捷運組成，已經通車的有環狀線、機場捷運線、新莊線、頂埔線、淡海輕軌；已核定施工中的有三鶯線、安坑線、萬大中和樹林線；另外還有汐東線的綜合規畫已送中央待核定。

葉元之痛批，「現在民進黨對台中市政的攻擊有多沒公信力、有多荒謬！為了選舉，什麼鬼話都說的出來。隨著選戰逼近，惡意抹黑一定會愈來愈多。」