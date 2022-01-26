《屍速列車》發行團隊打造犯罪飛車鉅作《極速快遞》。（車庫娛樂提供）

飛車犯罪鉅作《極速快遞》將在本周五上映，朴素談精彩霸氣的表現，也令許多觀眾聯想到《瘋狂麥斯：憤怒道》中的莎莉賽隆，朴素談對此表示：「真的覺得很感激！其實之前《瘋狂麥斯：憤怒道》在韓國上映時，我剛好也因為《黑祭司》而理了平頭，當時就有很多人說那造型和《瘋狂麥斯》中的莎莉賽隆有點相似，我也希望有機會能嘗試那麼強勁的角色，這次能參演《極速快遞》真的覺得很感謝！」

朴素談以《寄生上流》中「潔西卡老師」的角色，再創事業高峰，藉由《極速快遞》首度挑戰高難度動作戲，展現截然不同的演技魅力。拍攝該片時，朴素談剛好正和廉晶雅、尹世雅在拍綜藝節目《一日三餐山村篇（女子篇）》，她說當時在釜山邊看海邊拍後，再到旌善的深山裡自給自足，覺得既感激又幸福，朴素談還透露2位前輩都非常關心她，她說：「那時候只要一到《一日三餐》拍攝現場，晶雅前輩和世雅前輩總會關心我拍攝《極速快遞》時造成的傷口，非常擔心我，真的很感謝她們！」

朴素談也透露自己以前曾發生過車禍，所以選擇參演《極速快遞》對她而言是很大的挑戰，她表示：「在出過車禍後，有時連搭車時也會感到害怕，但在開始工作後要常以保母車代步，就很常用布簾擋在前座和後座之間，不敢看擋風玻璃外的景象。這次飾演駕駛技術超強的配送員角色，在許多工作人員的保護下駕駛車輛，因此我也消除過去的不安感，拍完電影後也開始敢在日常生活中開車，讓我感到很幸福。」

朴素談在片中身手矯捷俐落的模樣，也令許多觀眾驚訝不已，都表示不曉得朴素談這麼會「打」，對此她表示：「我從小就很喜歡運動，所以一直很想嘗試多樣的動作戲。在《極速快遞》中，『銀河』這個角色可同時挑戰動作戲和飛車戲，所以讓我產生更多野心，想好好表現！電影開拍前3個月開始，我每週都會去兩次武打學校進行基本訓練，只要是我自己能消化的動作戲，就會直接親自上場，有危險之虞的部分則由專業人士幫忙。」

另外，朴素談這次與《寄生上流》小童星鄭賢俊二度合作也成為話題，談到和小童星再次共演的感想，她表示：「賢俊在拍攝現場總稱呼我『張銀河小姐』，不停為我加油，因此其他工作人員也跟著一起叫我『張銀河小姐』，讓拍攝現場總是充滿笑聲，讓我有些瞬間真的產生了想保護好這個孩子的念頭！我們有一場在水中拍攝的戲，當時我其實很害怕，但賢俊在水中笑著對我說：『張銀河小姐，快點回來啊！』這讓我鼓起了勇氣。賢俊在拍攝時也很辛苦，但他總不斷對我開玩笑，讓我沒有時間緊張，因此我真的很感謝他。」