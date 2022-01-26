彰化縣有19名失依兒少由縣長當監護人，縣長媽媽王惠美提前邀請孩子們歲末圍爐，滿滿溫馨。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣有19名失依兒少由縣長當監護人，縣長媽媽王惠美提前邀請孩子們歲末圍爐，滿滿溫馨。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣有19名失依兒少由縣長當監護人，縣長媽媽王惠美提前邀請孩子們歲末圍爐，除了包壓歲錢，還準備各式各樣新年禮物，一起閒話家常，將滿19歲的小弘，明年就要離開縣長媽媽的保護羽翼，感謝被監護9年各界寄予的關懷，未來有能力定要幫助更多人。

彰化縣內經由法定程序改定由縣長為監護人，年紀最大者是19歲、最小為2歲，孩子們的背後都有段辛苦的成長故事，在縣府社工服務專業下，為兒少建構安全成長環境，以維護身心健全發展的權益。

今年將滿20歲的小宏，即將屆滿被監護年紀，縣長媽媽在餐會結束後，和他依依不捨擁抱。小弘9年來在縣府社工的陪伴以及安置機構的協助下，現在已經是名半工半讀的大學生，未來規畫朝觀光產業專業發展，也希望將來能夠以自身能力去幫助弱勢族群，回饋社會來感謝過往曾幫助過他成長的人。

這次歲末圍爐，王惠美悉心準備了準備各式各樣新年禮物，有衣服、鞋子以及玩具等，替孩子們夾菜、閒話家常，鼓舞無論逆境、順境都要必須勇敢，堅定向善、向上，就是最幸福的人。孩子們也貼心地準備賀年卡片給縣長媽媽，滿滿溫馨。

今年持續受疫情影響，為配合醫院感染管制措施，縣長王惠美只好取消到醫院探視病童，避免非必要進出醫院，改以發送住院病童「虎哩健康福袋」的方式傳達對病童及家屬的關懷，今年是虎年，福袋內的小禮物有「可愛老虎娃娃」、「2022虎歲泰來小福袋」、「王縣長祝福卡片」及「媽祖平安餅」，祝福小朋友快快康復。