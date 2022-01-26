副總統賴清德出訪友邦宏都拉斯時過境美國洛杉機，透過網路視訊與美國國會議員接觸。大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天（26日）發布「答記者問」評論，賴清德在有關視頻講話中稱台灣為「國家」，並吹噓台灣所謂「民主」，有關言論再次暴露其謀「獨」本性。

朱鳳蓮重申，台灣是中國不可分割的一部分，大陸堅決反對建交國與民進黨當局開展官方往來。任何藉「過境」或會見、偶遇等方式進行的美台接觸都改變不了台灣是中國一部分的事實。民進黨當局慣於借所謂「議會外交」拉攏滲透外國議員，製造謀「獨」活動獲得外部支持的假象。

朱鳳蓮表示，中方敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，停止向「台獨」勢力發出錯誤信號。奉勸美國某些政客，停止「以台制華」的勾當，在涉台問題上玩火十分危險，玩火者必自焚。

朱鳳蓮指出，賴清德的有關言論再次暴露其謀「獨」本性。無論怎樣撒謊，無論編織什麼樣的稱謂，台灣都不是一個國家。祖國統一進程不可阻擋，台灣的未來除了與大陸實現統一，沒有其他選項。

朱鳳蓮質疑，民進黨當局上台以來，箝制言論，欺騙民眾，打壓異已，操弄民粹，製造族群對立，分化台灣社會，煽動兩岸對立，把民主當私器，假「民主」之名，行「綠色恐怖」之實，有何資格談「民主自由」？

朱鳳蓮直指，民進黨當局慣於打著「民主」幌子貼靠外部勢力，本質上是在國際上謀「獨」，只會損害台灣同胞的切身利益，破壞台海和平穩定。

朱鳳蓮表示，大陸正告民進黨當局，「台獨」是絕路，任何人都不要低估中國人民捍衛國家主權和領完整的堅強決心、堅定意志、強大能力。