區塊鏈概念近年火熱，加密貨幣吸引不少礦工趨之若鶩，但挖擴活動極其耗電，信用評級機構惠譽示警，美國挖礦活動愈發活躍，若不加以限制，未來可能會對美國公用事業電力供應造成壓力。

惠譽表示，加密貨幣開採耗費大量電力，美國德州越來越多礦工頻繁進行採礦活動，可能大幅增加公用事業公司的電力負荷，「產能過剩」的公用事業公司需要評估新的大型加密負載與其他經濟發展機會保留產能的機會成本和收益。

惠譽表示，加密貨幣採礦作業對價格十分敏感，如果採礦不夠賺錢，屆時挖礦活動會大幅萎縮，甚至是就關閉，這也代表公用事業也有可能被拖欠大量的電費，且就當地經濟效益而言，採礦活動大多也不會為當地經濟帶來就業、輔助業務方面等利益。

美國眾議院1小組委員會曾就此事於20日舉行聽證會，有議員對加密貨幣龍頭比特幣挖礦過程中，所耗費的能源表示「令人十分擔憂」。比特幣近期價格不斷下挫，自去年中旬來再度跌破4萬美元關卡，截稿前上漲1627美元，每枚報37700美元。