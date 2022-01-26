雲林縣府委託台大森林實驗管理處進行草嶺石壁療育基地的森林醫學監測，不論在哪個景點，受測者的肌肉量與基礎代謝皆增加，縣長張麗善（左八）歡迎民眾多上山。（周麗蘭攝）

五元二角景點。（周麗蘭攝）

雲林縣府打造「草嶺石壁森林療育基地」以杉林步道、雲嶺之丘、木馬古道為主要場域。（周麗蘭攝）

雲林縣府委託台大森林實驗管理處進行草嶺石壁、五元兩角、木馬古道、雲嶺之丘、杉林步道的天然資源調查及森林醫學監測，長達1年的監測結果出爐，以「木馬古道」的負離子濃度最高，但不論在哪個景點，受測者的肌肉量與基礎代謝皆增加。

雲林縣府打造「草嶺石壁森林療育基地」以杉林步道、雲嶺之丘、木馬古道為主要場域，去年委託台大森林實驗管理處進行資源調查發現363種維管束植物、196種昆蟲、83種鳥類，也完成培訓25名導覽解說員。

文化觀光處長陳璧君表示，負離子有「空氣中的維他命」之稱，台大團隊亦針對雲嶺之丘、杉林步道、杉林步道草坪區、木馬古道觀景台、木馬古道孟宗竹林、生態池進行負離子濃度監測，木馬古道的負離子濃度為最高，每立方公分有1萬8440個，數量最低者是雲嶺之丘。

至於從事森林療育活動後人體的變化，團隊也發現主臂動脈收縮壓、中心動脈收縮壓、脈搏壓、左心室最大壓力、左心室收縮力、心臟輸出量等指數均有顯著下降，顯示心血管的功能改善。

另外，受試者體重、體脂肪雙雙下降，肌肉量、基礎代謝皆增加，顯示運動後體脂肪燃燒、增強肌肉強度，促進身體基礎代謝。

雲林縣長張麗善表示，石壁森林療育基地將分別營造「大眾區」、「寂靜區」，大眾區設置步道、休憩頂點；寂靜區則導入靜心、療育課程的相關設施，步道也採寂靜山徑模式，提供深度體驗的民眾能更融入美麗的森林。