雲林縣府委託台大森林實驗管理處進行草嶺石壁、五元兩角、木馬古道、雲嶺之丘、杉林步道的天然資源調查及森林醫學監測，長達1年的監測結果出爐，以「木馬古道」的負離子濃度最高，但不論在哪個景點，受測者的肌肉量與基礎代謝皆增加。
雲林縣府打造「草嶺石壁森林療育基地」以杉林步道、雲嶺之丘、木馬古道為主要場域，去年委託台大森林實驗管理處進行資源調查發現363種維管束植物、196種昆蟲、83種鳥類，也完成培訓25名導覽解說員。
文化觀光處長陳璧君表示，負離子有「空氣中的維他命」之稱，台大團隊亦針對雲嶺之丘、杉林步道、杉林步道草坪區、木馬古道觀景台、木馬古道孟宗竹林、生態池進行負離子濃度監測，木馬古道的負離子濃度為最高，每立方公分有1萬8440個，數量最低者是雲嶺之丘。
至於從事森林療育活動後人體的變化，團隊也發現主臂動脈收縮壓、中心動脈收縮壓、脈搏壓、左心室最大壓力、左心室收縮力、心臟輸出量等指數均有顯著下降，顯示心血管的功能改善。
另外，受試者體重、體脂肪雙雙下降，肌肉量、基礎代謝皆增加，顯示運動後體脂肪燃燒、增強肌肉強度，促進身體基礎代謝。
雲林縣長張麗善表示，石壁森林療育基地將分別營造「大眾區」、「寂靜區」，大眾區設置步道、休憩頂點；寂靜區則導入靜心、療育課程的相關設施，步道也採寂靜山徑模式，提供深度體驗的民眾能更融入美麗的森林。
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