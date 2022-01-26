根據英國廣播公司（BBC）報導，美國一名男子弗格森(DJ Ferguson)原本住院等待接受器官移植，他的家人稱順位還是排在第一個。遺憾的事，由於他沒有接種COVID-19疫苗，院方直接將男子拔除排隊名單。目前家屬正在考慮轉院接受更好的治療，不過男子身體實在太虛弱不能輕易冒險。

弗格森急迫需要一顆心臟，報導指出他是等待移植名單上第一位。

弗格森急迫需要一顆心臟，報導指出他是名單上第一位在布萊根婦女醫院(Brigham and Women's Hospital)等待移植心臟的病患。弗格森父親說：「兒子不信任疫苗，這點違背了他自己的基本原則，因此他堅持不接種。」

院方發表聲明表示：「如同美國其他地區醫院執行的移植規範，COVID-19疫苗是器官受贈者必須具備的條件，這是為了創造更安全、成功的配對機率，並且提高病患存活率。」醫學博士卡普蘭(Arthur Caplan) 更進一步補充，疫苗在這類型手術程序上扮演非常關鍵的角色，執刀任何像是腎臟、心臟等器官移植手術後，病患的免疫系統都會被關閉。「流感會殺了你、感冒會殺了你，新冠病毒更不用說。我們不會將這些寶貴的贈禮賭在生存機會很渺茫的病患身上。」

家屬目前考慮將弗格森轉送其他家醫院，不確定未來會有什麼變化。更沮喪說道：「我的孩子正遊走在死亡的邊緣，我們正在積極尋求所有可能的機會，時間不多了。」還說：「這是他的身體、他的選擇。」