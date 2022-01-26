證交所統計，自2002～2021年共20個農曆年春節後開紅盤日，加權收盤指數有14年上漲及6年下跌，其間以2021年2月17日牛年開紅盤日指數收在16362點，上漲559.89點，漲幅3.54％最大；而以2020年1月30日鼠年開紅盤日指數收在11421點，下跌696.97點，跌幅5.75％最大。 證交所指出，牛年今（2022年1月26日）天農曆年封關日集中交易市場發行量加權股價指數以17674點作收，指數下跌26點，跌幅約為0.15％。相較去（2021）年底的18218點，指數下跌544點，跌幅約為2.99％。另較去年農曆年封關日（2021年2月5日）的15802點，上漲1872點，漲幅約為11.85％。

證交所統計，牛年農曆年封關日集中市場股票總市值為54.8兆元，較去年農曆年封關日（2021年2月5日）總市值48.16兆元增加6.64兆元，增幅約13.79％。