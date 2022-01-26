櫃買26日審議通過鈺鎧上櫃案 18:122022/01/26 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心今（26）日審議通過鈺鎧科技公司（5228）上櫃案。 根據櫃買中心資料顯示，鈺鎧科技公司主要從事電感之研發、製造與銷售，董事長為黃其集，推薦證券商是永豐金證券及富邦證券，申請時資本額3億3579萬元。 鈺鎧科技公司109年營業收入為5億1084萬元，稅後淨利為2934萬元，每股盈餘為0.87元。110年前三季之營業收入為5億4266萬元，稅後淨利為4438萬元，每股盈餘為1.32元。 櫃買中心26日審議鈺鎧上櫃案 證交所審議通過晉弘股票上市案 #鈺鎧 #科技公司 #審議通過 #上櫃案 #櫃買中心 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 櫃買21日董事會通過美達科技上櫃案 18:552022/01/21 財經 《櫃買市場》櫃買去年永續債發行飆雙高 08:522022/01/20 財經 櫃買中心1月26日審議鈺鎧上櫃案 10:292022/01/21 財經 櫃買中心通過富邦投信債券ETF指數資格認可 17:592022/01/20 財經 櫃買調整台開上櫃普通公司債變更交易方法事由 19:032022/01/21 財經 櫃買中心針對光洋科違反重大訊息申報規定 開罰50萬元 16:212022/01/20 財經 聯發國際 明上櫃掛牌 04:102022/01/13 證券．權證 振大環球14日申請登錄興櫃一般板股票 16:502022/01/14 財經 光洋科違反重訊申報遭處違約金50萬元 16:102022/01/20 財經 LSE提特別計畫 盼吸引科技公司至英上市 21:412022/01/16 財經 櫃買頒獎表揚各項交易競賽獎勵活動優勝 09:302022/01/20 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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