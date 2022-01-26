台灣賓士宣布今年將積極佈局電動子品牌Mercedes-EQ產品網路，以電動化（Go Electric）作為年度目標。預計於上半年引進純電旗艦車款EQS，緊接著EQE、EQB及EQA都將陸續進入台灣，賓士豪華純電大軍蓄勢待發。

台灣賓士表示， 數位電動化不僅只於車款，數位產品也將開通。Mercedes-Benz將提供車主更便捷的數位服務，串連線上以及線下，不僅可透過OTA（Over-The-Air）遠端更新技術將車輛與服務廠連線，也能將愛車與手機Mercedes me connect APP連結，即時掌握車輛狀態。

台灣賓士總裁畢立思（Oliver Britz）表示，台灣賓士今年將以電動化（Go Electric）作為年度目標，積極佈局Mercedes-EQ產品陣容。賓士純電旗艦車款EQS將在今年上半年上市，緊接著將由EQE、EQB及EQA於下半年接棒展露風采，持續將純電產品帶給期盼已久的廣大消費者。

為EQS上市做準備，農曆新年後，超夢幻概念車VISION AVTR將首次來到台灣，成為全世界少數實體展出的市場，消費者可透過線上預約，於BELLAVITA 寶麗廣塲1F的 Mercedes-Benz Brand Space一睹VISION AVTR絕美面貌。同步因應更多Mercedes-EQ車型上市，今年第二季全台授權經銷網絡將有23間展示中心、14 間授權服務廠及14座DC直流快充站一同站在Mercedes-EQ經銷服務行列，讓台灣消費者體驗專屬賓士的先進豪華，為品牌電動化發展做足準備。

除了實體建設外，台灣賓士與時俱進，於許多層面著手改變，靈活應變各個挑戰，串連線上及線下，以數位轉型提升服務品質。車主可藉由 OTA（Over-The-Air）遠端更新技術與服務廠連線，自動執行召回改正措施或車載軟體更新等項目，高效率且更有彈性地提供服務；還可以透過手機Mercedes me connect APP與愛車連結，即時掌握車輛狀態。

自2018年導入Mercedes me connect互聯服務以來，超過九成五新車車主於愛車上開通服務，賓士去年大舉更新Mercedes me connect APP，優化車主使用體驗，累計超過上萬下載次數，更獲得平均4.7顆星正面評價。此外，台灣賓士客戶服務處副總裁施韜騰（Thorsten Strein）提及，去年11月已推出專屬於台灣車主的Mercedes-Benz PASS賓士暢行網頁版，目前已累計近1萬名用戶，預計今年上半年推出自主開發的行動裝置版本，近期將上架於App Store及Google Play平台，將與多個策略合作夥伴整合多項尊榮服務，如車主專屬文章，品牌活動通知、專屬禮賓服務、55688賓士代駕、華城充電樁整合，FineDay Club生活體驗，台新賓士卡整合及原廠預約賞車等，涵蓋食、住、行、娛樂等面向，提供超過 50 個合作商家，更貼近車主使用情境，將賓士專屬尊榮感帶入日常。

去年第三季推出「賓士暢行」，APP 行動版將於今年上線，將服務項目由車內的豪華移動延伸至車外，綜合食、住、行、娛樂等面向，提供超過50個合作商家創造「很賓士」的生活風格，開創豪華移動的全新可能。

台灣賓士表示，Mercedes-Benz於2021年在豪華進口車市場以近三成的掛牌市佔率，總計年度掛牌數2萬7889輛，再次傲居年度豪車品牌排行榜首。端看2021年豪華進口車款銷量前十名，Mercedes-Benz 強勢佔據4個席次，創造人們對於擁有一台賓士的渴望及需求，除了廣受台灣消費者喜愛的休旅車GLC、GLE及豪華轎車C-Class、E-Class、S-Class，豪華越野傳奇G-Class更在去年創下在台歷史銷售新高，總掛牌數超過500台。

回顧2021年，也是Mercedes-Benz旗下子品牌豐收的一年，首先，於MAYBACH創廠100週年之際，藉由發表Mercedes-Maybach S 580 4MATIC，以最新科技打造頭等艙般舒適後座空間及靜謐車室，光是去年即掛牌超過1441輛Mercedes-Maybach及S-Class；另對Mercedes-AMG而言，2021年亦是輝煌的一年，從搭載市面上最佳四缸引擎的AMG 35 / 45車型到賽道歷史悠久的GT車型，共以3619輛創下掛牌數歷史新高，甚至超越2020年所保持的最佳紀錄逾37.7%。